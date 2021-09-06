Израиль возобновит прием туристов

В Израиль снова пустят группы туристов. Максимальная численность группы – до 30 человек, все должны быть привиты от коронавируса, передает zakon.kz.

Разрешение распространяется на страны из зеленой и оранжевой категорий опасности. Об этом 5 сентября сообщило министерство туризма Израиля.

На сайте ведомства отмечается, что туристические группы смогут посещать страну с 19 сентября.

В организованные группы могут входить от 5 до 30 туристов. Необходимо, чтобы члены группы были вакцинированы тремя дозами вакцины или чтобы с даты получения второй дозы не прошло шести месяцев, – уточняется в сообщении.

Стоит отметить, что Израиль первым в мире начал практику вакцинирования тремя дозами вакцины.

Как сообщает РБК, программа по приему организованных групп туристов была приостановлена в прошлом месяце из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19. В частности, распространение дельта-штамма стало причиной переноса планов по возобновлению частных туристических визитов. Изначально ожидалось, что привитые от коронавируса иностранные туристы уже с 1 июля смогут прибывать в Израиль.