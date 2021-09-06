Лидерам оппозиции Беларуси вынесли приговор

Лидерам белорусской оппозиции Максиму Знаку и Марии Колесниковой вынесли приговор. За попытку свержения власти и экстремизм им назначили по 10 и 11 лет лишения свободы, передает zakon.kz.

В сентябре 2020 года в Минске были задержаны оппозиционеры Максим Знак и Мария Колесникова. Одного из самых известных юристов Беларуси Знака и флейтистку и педагога Колесникову обвинили в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

Причем Колесникову вместе с другими представителями Координационного совета оппозиции сначала пытались насильно выдворить из Беларуси в Украину, однако на границе Мария порвала свой паспорт.

Сразу после заключения Знак и Колесникова были признаны политзаключенными.

В августе 2021 года Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело представителей оппозиции. Суд проходил в закрытом режиме. Прокуратура запросила обоим по 12 лет лишения свободы.

Совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Согласно плану они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Светланы Тихановской, утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти. Призывали к забастовкам на государственных предприятиях с выдвижением исключительно политических требований как легального способа выражения своего мнения. Неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего главу государства — нелегитимным, - говорится в обвинительном акте.

Сегодня, 6 сентября, Максиму Знаку и Марии Колесниковой вынесли приговор. По сообщению "Tut By", Знак получил 10 лет заключения, Колесникова - 11.

Защита Марии Колесниковой и Максима Знака намерена обжаловать приговор

Этот приговор незаконный и необоснованный. Он не основан на доказательствах. В ходе разбирательства по делу не подтвердилась ни их виновность, ни даже совершение тех преступлений, которые вменялись, - сказал адвокат Максима Знака Евгений Пыльченко.

ZN.UA пишет, что на сегодня в Беларуси задержаны почти все члены президиума Координационного совета оппозиции Беларуси. Еще часть уехала из страны. На свободе остается лишь Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.