Токийская паралимпиада закрыта, ждем Париж-2024

5 сентября в столице Японии финишировали 16-е летние паралимпийские игры, передает zakon.kz.

С 24 августа более четырех тысяч спортсменов с ограниченными возможностями боролись за 539 комплектов наград.

Из них пять медалей достались казахстанцам. Золото – Давид Дягтерев (пауэрлифтинг), серебро в дзюдо досталось Ануару Сариеву, Темиржану Даулету и Зарине Байбатиной. Бронзовой медали удостоился парапловец Нурдаулет Жумагали.

Копилка из пяти наград позволило казахстанским паралимпийцам расположится на 52-ой строчке командного зачета. А на вершине по количеству призов главенствует Китай, у них 207 медалей различного достоинства. За китайцами следуют англичане (124) и американцы (104).

На закрытии Игр глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс передал флаг паралимпийцев мэру Парижу Анн Идальго. Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября в столице Франции.

Куандык Шынасилов