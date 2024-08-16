Паралимпиада-2024: в сборной Казахстана выбрали знаменосца
По информации sportarena.kz, флаг Казахстана понесет Севда Алиева, выступающая в пара пулевой стрельбе.
Девушка завоевала паралимпийскую лицензию по решению Международного паралимпийского комитета. Кроме того, она является чемпионкой мира по танцам на колясках.
В этом году церемония открытия Паралимпиады впервые в истории пройдет не на стадионе, а в центре города – на площади Согласия в Париже.
По словам Севды Алиевой, для нее это событие большая честь.
Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 9 сентября в Париже.
Казахстан представит рекордное количество атлетов – 33 в 9 видах спорта, в том числе впервые в командном паралимпийском виде – волейболе сидя.
Ранее сообщалось, что после хоккейного матча между "Барысом" и сборной республики на Кубке
президента Казахстана, талисман столичного хоккейного клуба оказался в
центре внимания.