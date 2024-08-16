Паралимпиада-2024: в сборной Казахстана выбрали знаменосца

Президент Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрат Боранбаев объявил имя знаменосца делегации Казахстана на церемонии открытия 17-х летних Паралимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, флаг Казахстана понесет Севда Алиева, выступающая в пара пулевой стрельбе.

Девушка завоевала паралимпийскую лицензию по решению Международного паралимпийского комитета. Кроме того, она является чемпионкой мира по танцам на колясках.



В этом году церемония открытия Паралимпиады впервые в истории пройдет не на стадионе, а в центре города – на площади Согласия в Париже.

По словам Севды Алиевой, для нее это событие большая честь.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 9 сентября в Париже.

Казахстан представит рекордное количество атлетов – 33 в 9 видах спорта, в том числе впервые в командном паралимпийском виде – волейболе сидя.

Ранее сообщалось, что после хоккейного матча между "Барысом" и сборной республики на Кубке президента Казахстана, талисман столичного хоккейного клуба оказался в центре внимания.

