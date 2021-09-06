Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденами спортсменов-паралимпийцев за выдающиеся спортивные достижения на ХVI Летних Паралимпийских играх Токио-2020, сообщает zakon.kz.
Дегтярева Давида Мамиевича – инструктора-спортсмена ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан";
Байбатину Зарину Боранбаевну – инструктора-спортсмена ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан"
Даулета Темиржана Серикулы – инструктора-спортсмена ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан"
Сариев Ануар Берікұлы – инструктора-спортсмена ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан";
Жумагали Нурдаулета Максутовича – инструктора-спортсмена ОО "Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан".
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Казахстанские спортсмены завершили Паралимпиаду-2020 с пятью медалями, что для страны является лучшим результатом сборной в истории.
"Золото" завоевал пауэрлифтер Давид Дегтярев, "серебро" принесли дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, а "бронзу" - пловец Нурдаулет Жумагали.
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