Что будет с хлебом и мукой в Казахстане

Засуха продолжает испытывать казахстанских фермеров. Сначала не хватало сена. Теперь намечается дефицит зерна, сообщает zakon.kz.

Пока убрана половина полей, но уже понятно - урожайность в этом году низкая, передает Первый канал "Евразия".

От заката до рассвета – график у фермеров во время жатвы ненормированный. Сухая осень может смениться на дождливую, поэтому каждую минуту идет битва за урожай.

Конечно, погода свои коррективы внесла. Влаги было недостаточно. Все фунгицидные, гербицидные обработки были проведены на поле, но, тем не менее, влаги не хватило. На сегодняшний день мы имеем урожай, вместо предполагаемых 15 центнеров, получаем 5-7 центнеров. фермер Талгат Аубакиров

И такая картина, говорят, по всей стране. Средний объем собранного зерна еле дотягивает до 8,5 центнеров с гектара. На юге Костанайской области, республиканской житницы, и вовсе получается по 3,5 центнера. Эксперты подсчитали, по сравнению с прошлым сезоном урожайность снизилась на 20%.

Чтобы фермеру закрыть все свои расходы, включая оплату по кредитам, включая разные другие финансовые обязательства, в этом году надо получить 6 центнеров с гектара. председатель союза полеводов Казахстана Виктор Асланов

6 центнеров с гектара – это минимальная урожайность. Многие казахстанские фермеры этого уровня не достигли, а значит, есть риск банкротства. Пока что цена за тонну зерна до 105 тысяч тенге.

Многие фермеры имеют обязательства большие перед банками. Перед такими компаниями, как "Казагрофинанс", который выдает технику в лизинг и другие обязательства. председатель областной ассоциации фермеров Серик Байгалиев

Как при низкой урожайности фермеры будут выплачивать кредиты – неизвестно. Чиновники надеются, что у них в закромах есть свои запасы. А на цену хлеба количество собираемого зерна влияет частично, потому что в стоимости заложены еще и другие расходы.

Наше зерно закупают Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Оно пользуется популярностью также в Иране и Афганистане. По нашим прогнозам, в этом году спрос сохранится и экспорт отечественного зерна продолжится. заместитель директора департамента производства и переработки продукции растениеводства министерства сельского хозяйства РК Назгуль Хатепова

Эксперты считают, что даже при снижении урожайности останавливать продажу зерна на мировом рынке нельзя. Казахстанским фермерам надо успеть заработать. Чиновники обещают, что дефицита муки не будет. Есть переходящий запас пшеницы объемом в 3,5 млн тонн.