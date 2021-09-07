Сборная Казахстана по футзалу закончила московский тур

Завершился этап подготовительных игр казахстанской сборной перед Чемпионатом мира в Литве, передает zakon.kz.

Третьим спарринг-партнером казахстанцев снова стала сборная России, сообщает futsalkazakhstan. Подопечные Кака, по сравнению с предыдущей игрой, на этот раз смотрелись более уверенно. Напомним, до этого казахстанские спортсмены разгромно проиграли россиянам 4:7.

А вот в игре 6 сентября, наши парни даже первыми открыли счет, голом отметился Арнольд Кнауб. Но порадоваться гостям не дал хозяин площадки Руслан Кудзиев, который вскоре сравнял счет, поставив итоговую точку – 1:1.

Самое главное, что команда в контрольных играх прогрессирует и если бы мы боялись такого серьезного соперника как Россия, или хотели бы беспроигрышную серию, мы бы выбрали других, более слабых соперников, - высказал свое мнение по окончанию матча, главный тренер сборной Казахстана Кака.

Уже в это воскресенье стартует Чемпионат мира. 12 сентября в 21:00 (по времени Нур-Султана) первый матч сборная РК проведет с Коста-Рикой.

Куандык Шынасилов