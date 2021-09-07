Как будут сдерживать инфляцию, рассказали в Нацбанке

По итогам восьми месяцев 2021 года основной вклад в ускорение инфляции внес рост цен на продовольствие, достигший уровня 11,4%, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

Для его снижения до 8% к концу текущего года правительством и акимами будут приняты оперативные меры по устранению сезонных шоков и дисбалансов на отдельных рынках, не исключая эффективные временные меры регуляторного характера и антимонопольного воздействия.

Для достижения среднесрочных целей по стабилизации инфляции правительством будут реализованы инициативы по полноценному насыщению внутреннего рынка со строгим соблюдением баланса производства, экспорта и импорта товаров, повышению производительности АПК и развитию эффективной товаропроводящей системы. Это позволит снизить продовольственную инфляцию до 6% в 2022 году и 5% в 2023-2024 годах, - пояснил глава Нацбанка на заседании правительства.

Он отметил, что по непродовольственным товарам основным потенциалом сдерживания роста цен обладает рынок ГСМ, который помимо прямого эффекта имеет существенный косвенный эффект на другие товары и услуги. По согласованию с правительством Нацбанк ожидает снижение непродовольственной инфляции до 5% в 2022 году и до 4% в 2023-2024 годах.

Также считаем целесообразным с 2023 года начать переход от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения. Это позволит стабилизировать сервисную инфляцию на уровне 4% в 2022-2024 годах, - добавил Досаев.

По его словам, эффективность предлагаемых мер во многом будет зависеть от слаженности и координации работы в регионах. А в некоторых областях наблюдается стабильно высокий рост цен с начала года. Так, в пяти регионах инфляция сложилась выше 9%. В этой связи Национальным банком предложено принять специальные планы по стабилизации инфляции.

Напомним, в своем Послании 1 сентября Президент поставил задачу: Нацбанку и правительству вернуть инфляцию в коридор 4-6%.

Тамила Языкова, Нур-Султан