Запасать картофель и морковь в стабфонд будут в Казахстане

В период межсезонья в Казахстане будут формировать в стабфондах пятимесячный запас картофеля, моркови, капусты и лука. Об этом на заседании правительства рассказал первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент zakon.kz.

Сапаров отметил, что в проекте Комплекса мер антиинфляционного реагирования за Минсельхозом закреплено исполнение 11 оперативных и 8 среднесрочных мероприятий. В частности, принятие мер по увеличению посевных площадей под приоритетные культуры для производства сельхозпродукции, мощностей хранения овощей. По его словам, для развития сырьевой базы будет разработана Дорожная карта по развитию кормопроизводства, предусматривающая формирование постоянно действующего фуражного фонда зерна на базе АО "НК "Продкорпорация", а также введение временных количественных ограничений, то есть квоты, или запрета на вывоз грубых и зернофуражных кормов.

Для стабилизации цен в первую очередь необходимо пересмотреть принцип работы стабфондов, чтобы на основе прогноза покупать именно те виды товаров, по которым будет ожидаться наибольший рост цен. В период межсезонья, с января по май, предлагается сформировать в стабфондах пятимесячный запас картофеля, моркови, капусты и лука в объеме 30% от потребности городского населения и гречневой крупы, подсолнечного масла от потребности всего населения, - сообщил он.

Глава ведомства добавил, что, по расчетным данным, объемы закупа картофеля и овощей по республике составят 229 тысяч тонн, гречневой крупы - 17,6 тысячи тонн и подсолнечного масла - 28,5 тысячи тонн.

Для получения готовой продукции Продкорпорация сформирует дополнительные объемы подсолнечника и гречихи в размере 10% от планируемых запасов стабфондов, а также порядка 4 тысяч тонн сахара. При этом в рамках форвардного закупа Продкорпорацией уже законтрактовано 9150 тонн подсолнечника (3660 тонн масла) и 691 тонна гречихи (415 тонн гречневой крупы). Остальной объем гречихи, подсолнечника, сахара будет закуплен на рынке по прямому закупу, - заключил первый вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан