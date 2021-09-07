DiDi запускает программу поддержки медицинских специалистов

DiDi, один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, объединяющий миллионы пользователей и водителей в 17 странах, запустил программу поддержки медицинских специалистов, занятых в вакцинации против COVID-19 в Казахстане.

Нур-Султан стал первым городом, где с сегодняшнего дня участникам программы стали доступны поездки со скидкой до 90%. Этот проект – часть глобальной инициативы DiDi с общим фондом в 10 миллионов долларов США, которая была запущена в 2020 году и направлена на снижение распространения COVID-19.

В рамках реализации программы DiDi плотно сотрудничает с местными органами власти и здравоохранения, чтобы определить медучреждения и конкретных медицинских специалистов, принимающих участие в кампании по вакцинации. Эти медицинские работники получают возможность заказывать поездки со скидкой до 90%.

Активное распространение вируса COVID-19 стало серьезным вызовом для всего человечества, изменив привычный уклад жизни во всем мире. В 2021 году Казахстан, как и все страны мира, перешел в новую фазу борьбы с COVID-19, начав массовую вакцинацию граждан. Мы очень ценим труд специалистов здравоохранения, которые работают над предотвращением дальнейшего роста заболеваемости в Казахстане. Именно поэтому, в дополнение к той большой работе, которую уже проделала команда DiDi для организации безопасного передвижения пассажиров, мы запустили программу DiDi Help для медицинских работников, задействованных в вакцинации против COVID-19. Это наш способ сказать "Спасибо" и поддержать медицинских работников, которые спасают тысячи жизней ежедневно, - уточнила Анастасия Бордунова, старший менеджер по коммуникациям в регионе Восточная Европа и Центральная Азия.

В прошлом году DiDi установил отраслевой стандарт по борьбе с распространением COVID-19:

● В марте 2020 года DiDi сформировал глобальный фонд помощи в борьбе с COVID-19 общим объемом 10 млн долларов США;

● Спонсировал более 6 млн поездок, которые были предоставлены бесплатно или с большой скидкой, и питание для медицинских работников в странах работы сервиса в рамках программы DiDi Hero;

● Предоставил 11 млн масок и наборов средств индивидуальной защиты водителям и курьерам-партнерам;

● Оказал финансовую поддержку десяткам тысяч водителей и курьеров-партнеров, пострадавших от COVID-19.

DiDi начал работать в Казахстане в июне 2021 года и доступен для жителей Алматы, Нур-Султана и Шымкента. Нурсултан стал первым городом-участником программы DiDi Help. Компания DiDi также работает над запуском программы в других городах присутствия.