Как в Алматы легально сдать квартиру в аренду

В Алматы, где проживает много приезжих из других регионов Казахстана, официально квартиры сдают всего 17 тыс. человек. Найти тех, кто незаконно сдает жилье, а значит, не платит налоги, органам госдоходов довольно сложно: нужно ждать либо жалобу от физлиц, либо – сведений от уполномоченных органов. И такой информации у МВД скоро будет достаточно: до 1 декабря полицейские будут обходить арендные квартиры, чтобы выявить тех, кто нарушает закон. Между тем, в Алматы растет стоимость аренды жилой недвижимости. Снизятся ли цены на арендованное жилье в ближайшее время, что грозит за его нелегальную сдачу и как законно сдавать свою квартиру в аренду, рассказывает zakon.kz.

Как официально сдавать свою недвижимость в аренду

Для того, чтобы сдавать свою недвижимость в аренду, нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Если нет ИП, то существует специальный налоговый режим (СНР) на основе патента. Основным условием применения этого режима является "личное" предпринимательство, то есть без привлечения труда наемных работников. Доход не должен превышать 3528 МРП за календарный год (10,3 млн тенге). Ставка снижена до 1%. Расчет формы 911.00.

Этот налоговый режим не предусматривает представления налоговых деклараций по итогам деятельности. Индивидуальный предприниматель авансом выкупает на определенный период "разрешение" – патент – на предпринимательскую деятельность.

Также существует сопроводительная накладная на товар (СНТ) на основе упрощенной декларации. Основное условие – среднее количество работников за налоговый период не превышает 30 человек, доход за налоговый период не превышает 24038-кратный размер МРП (70 млн тенге), установленного на 1 января соответствующего финансового года. Ставка по данному режиму – 3%.

Декларация (910.00) за отчетный налоговый период представляется в орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 августа и 15 февраля. Налоговым периодом является полугодие.

Для тех, кто применяет эти режимы, были введены следующие изменения:

- Отмена социального налога;

- Освобождение по ИПН на 3 года.

Существует также Единый совокупный платеж. Этот режим могут использовать те физлица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП и соответствуют следующим условиям: не используют труд наемных работников, оказывают услуги другим физическим лицам или реализуют свой собственный сельскохозяйственный товар исключительно физическим лицам, доход не превышает за год 1175 МРП (3,4 млн тенге).

Ставка – 1 МРП для физических лиц, проживающих в городах республиканского значения, столице и областного значения (2917тенге); 0,5 МРП – для физических лиц, проживающих в других населенных пунктах (1459 тенге.).

Этот режим применяется без регистрации в качестве ИП, согласно статье 35 Предпринимательского кодекса, в том случае, если доход не превышает 12 МЗП в год (510 тыс. тенге).

Доход, полученный от сдачи в аренду имущества, относится к имущественному доходу физического лица. Сумма налога составляет 10% от суммы дохода. Главное в этом случае – вовремя оплачивать налог не позднее 10 рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу формы 240.00, которая представляется в орган государственных доходов по месту нахождения, то есть 31 марта следующего года, – сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы.

Сколько человек сдают свою недвижимость официально

На 1 июля 2021 года в Алматы количество физлиц, зарегистрированных в Общем классификаторе экономической деятельности "Аренда и управление собственной недвижимостью", составляет более 17 тыс.

Почему выросли цены на аренду жилья в Алматы

Аналитик рынка недвижимости Анна Шацкая рассказала, почему наблюдается резкий рост цен на аренду жилья в мегаполисе. По ее словам, это связано с началом учебного года и ужесточением условий проживания студентов в общежитиях.

Сезонное увеличение ставок аренды - обычное явление, но в данном случае рост подстегивает нехватка мест в общежитиях. В этом учебном году студенты будут обучаться в обычном режиме, поэтому родители заблаговременно стали подыскивать им жилье. Растет спрос - растут цены. Цены на аренду могут немного снизиться к октябрю-ноябрю, когда закончится сезонный всплеск спроса, - объяснила Шацкая.

Может ли государство регулировать цены на арендное жилье

Напрямую государство не может регулировать цены, если только это не касается цен на квартиры, возводимые по государственным программам для уязвимых слоев населения. В рыночной экономике цены складываются под воздействием спроса и предложения и роль государства состоит в том, чтобы создавать стимулы для развития конкурентного рынка и частного строительства. Опосредованно государство может влиять на цены с помощью льготных ипотечных программ с фиксированными лимитами по стоимости, но при этом важно использовать механизмы "стерилизации льгот". Другими словами, это условия, что жилье, приобретенное или арендованное по льготам, не должно перепродаваться/сдаваться в аренду в течение определенного периода времени (2-3 лет), - рассказала аналитик Анна Шацкая.

Как органы госдоходов узнают, что жилье сдается нелегально

Органы госдоходов делают следующее:

- Отрабатывают жалобы, поступающие от других физических и юридических лиц. Обращения направляются письменно, на телефон доверия или на WhatsApp.

- Проводят камеральный контроль, анализируют сведения, поступающие из уполномоченного органа и других источников данных.

Что грозит арендодателю за нелегальную сдачу жилья

По статье 463 Административного кодекса "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения или направления уведомления" нарушителю грозит штраф. Физическому лицу – в размере 15 МРП (43 755 тенге). При повторном нарушении в течение года физлицу предстоит оплатить штраф в размере 30 МРП (87 510 тенге).

Айтурган Азимжанова