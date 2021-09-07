Чемпионы Казахстана-2021 по теннису получат по два миллиона тенге

13 сентября в Нур-Султане стартует Чемпионат страны по теннису среди мужчин и женщин, передает zakon.kz.

Более ста теннисистов из всех регионов республики планируют принять участие в этих состязаниях, - сообщает пресс-служба ФТК.

Многие ведущие казахстанские теннисисты поборются за титул победителя и денежный приз в размере 5000 долларов США. У мужчин в ранге фаворитов числятся Дмитрий Попко, Тимофей Скатов и Денис Евсеев. Среди девушек на чемпионство претендуют Гозаль Айнитдинова и Жыбек Куламбаева.

Возможно, в списке призеров будут новые имена. Об этом станет известно 17 сентября, когда пройдут финальные матчи. Помимо призовых денег победители чемпионата получат "Wild-card" на профессиональные турниры Astana ATP 250 и WTA250, которые пройдут после республиканского первенства.

Куандык Шынасимов