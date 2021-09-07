233 незаконных тоя выявлено в Алматинской области

На время усиления карантина проведение массовых семейных и коллективных мероприятий было разрешено только на открытом воздухе. Но население и предприниматели продолжают нарушать правила.

С начала года в Алматинской области применены 233 административных взыскания по проведению тоев, узату, кудалык и дней рождения.

Напомним, с целью контроля за соблюдением населения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий в Алматинской области были созданы 268 мониторинговых групп при местных исполнительных органах.

За время их работы проведено 28 463 рейда, где было охвачено 152 288 объектов, выявлено 1369 нарушений карантинного режима. Применены административные взыскания на 735 объектах на сумму 89 миллионов. Если 233 из них были составлены на объекты общественного питания, то 592 протокола были составлены на физических лиц за несоблюдение карантинного и масочного режимов.

В целом, с ноября 2020 года по сегодняшний день выявлено 28 фактов злостных правонарушений в Енбекшиказахском (13), Ескельдинском (1), Жамбылском (2), Талгарском (4), г. Капшагай (1), Талдыкорган (6), Текели (1), 28 - на объектах малого предпринимательства, по 18 объектам направлены письма в территориальные органы прокуратуры, на 16 объектах назначены и проведены внеплановые проверки, выдано 12 предписаний, 5 являются физическими лицами, привязанными к объектам. Всего составлено 25 протоколов, в том числе на ИП - 13, на физических лиц - 12 протоколов на общую сумму 5 799 260 тенге.

Также в Алматинской области созданы Координационные центры. С начала года из Координационных центров поступило 156 экстренных извещений, из них на объекты общепита - 90, на увеселительные объекты - 4.