DataArt запускает центр разработки в Казахстане

DataArt - международная компания, разработчик программного обеспечения, который никогда не забывает, что работает с людьми и для людей.

Больше 20 лет опыта, сильные команды инженеров из разных стран, глубокие знания в разных областях бизнеса и готовность вкладывать силы в профессиональное развитие и образование коллег - все это позволяет нам создавать нестандартные решения, которые улучшают бизнес-процессы клиентов и открывают для них новые рынки.

Среди клиентов DataArt - ведущие компании в своих областях: Nasdaq, S&P, CollerCapital, BankingUp, OCADO, artnet, Betfair, Skyscanner, ColletteVacations, Booker, CharlesRiver Laboratories и сотни других.

95 % из 4600 наших коллег готовы рекомендовать компанию друзьям и знакомым, рейтинг DataArt на сайте Glassdoor, аккумулирующем анонимные отзывы о работодателях, составляет 4,8 из 5, а в 2021 году DataArt официально получил американский сертификат Great Place to Work.

Летом компания открыла центр разработки в Алматы и теперь набирает специалистов.

Пока в планах на 2021 год нанять 30 человек, интегрировав их в распределенные команды разработки с коллегами из других стран.

R&D-центр в Алматы станет первым для DataArt в Центральной Азии. На сегодня представительства компании работают в США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Аргентине, Армении, Болгарии, Польше, России, Украине и Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, DataArt применяет практику дистанционной работы, в частности, привлекая инженеров из разных стран Евросоюза и Латинской Америки.

DataArt приглашает на работу не в проект, а в компанию: специалисты могут выбирать, в каком проекте и с каким клиентом продолжить карьеру, получают доступ к внутренним образовательным программами, полный социальный пакет, возможность работать из любого офиса DataArt и удаленно в десятках стран. Найм первой группы новых коллег - только часть плана развития бизнеса в Казахстане, за ним последует открытие самостоятельного локального офиса. По тому же принципу будут развиваться другие представительства DataArt, например, в Уругвае и Грузии.

В новом городе или стране мы сначала набираем команду единомышленников, лидеров и экспертов в своей области. Мы надеемся на повторение успеха DataArt в Воронеже, Харькове, Буэнос-Айресе, Софии и других городах, где многие из первых сотрудников через несколько лет пополнили ряды топ-менеджеров глобального DataArt, - уточнил Михаил Завилейский, лидер глобального организационного развития DataArt.

Главный принцип, на котором строится DataArt, - “people first” ("прежде всего - люди"). Поэтому каким будет новый центр разработки, в будущем определят сотрудники: они смогут решить, где им удобнее работать, и какая организационная форма лучше подойдет DataArt в Казахстане. В компании нет начальников в традиционном смысле этого слова, здесь не принято командовать или стоять за спиной, контролируя коллег.

Аутсорсинг - создание ПО на заказ, часто в международных командах - практика в Казахстане известная, но распространенной назвать ее нельзя. В отличие, например, от Украины или России, на местном рынке куда больший процент программистов занят в технологических стартапах или в IT-подразделениях крупных компаний. Между тем, работа в аутсорсинговых проектах позволяет получить разнообразный опыт, познакомиться с лучшими практиками разработки и бизнесом клиентов из разных индустрий. К тому же, зачастую сотрудники здесь могут более свободно планировать собственный график и активнее управлять своей карьерой, - говорит Кайнар Марденов, глава центра разработки DataArt в Казахстане.

DataArt высоко оценивает потенциал рынка труда Казахстана. Индекс человеческого развития, качество образования в местных вузах, инфраструктура крупнейших городов позволяют рассчитывать на успешную интеграцию казахстанских специалистов во многие крупные проекты. В свою очередь, менеджмент DataArt надеется, что инженеры оценят гибкий подход компании к управлению рабочими процессами и внимательное отношение к сотрудникам.