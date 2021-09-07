Пьяный мужчина сорвал стоп-кран в поезде

Пьяный мужчина сорвал стоп-кран пассажирского поезда сообщением "Нур-Султан (Нурлы-Жол) – Алматы-2", передает zakon.kz.

Транспортные полицейские привлекли пассажира к административной ответственности. Им оказался житель Туркестанской области.

В пресс-службе ДП на транспорте МВД РК рассказали, что инцидент произошел 5 сентября на перегоне "Бурылбайтал-Карасай" Жамбылской области. Из-за срыва стоп-крана произошла незапланированная остановка поезда длительностью в 4 минуты.

В ходе проверки выявлен 42-летний пассажир, который во время следования поезда распивал спиртные напитки, и, в состоянии алкогольного опьянения, сорвал стоп-кран, – сообщил начальник департамента Онал Бекиев.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявлено алкогольное опьянение "средней степени".

Стражами правопорядка правонарушитель был снят с поезда, составлены административные протоколы по ч.1 статьи 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения" и по ч.1 статьи 560 КоАП РК "Незаконная, без надобности остановка поезда", – резюмировал Бекиев.

В пресс-службе отметили, что срывать стоп-кран разрешается только в исключительных случаях, то есть при возникновении неисправности в вагоне, угрожающей жизни пассажиров или безопасности движения, при обнаружении пожара, за исключением случаев, когда поезд находится на мосту или под мостом и в других местах, не допускающих эвакуации пассажиров.