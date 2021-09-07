"Не очень большой, но такой стильный": блогер побывал на водопаде Текес

Ведущий проекта "Вау, Казахстан!" на Первом канале Евразия Ануар Нурпеисов посетил водопад Текес, который находится примерно в 250 километрах от Алматы, передает zakon.kz.

Если вы отправляетесь на водопад Текес, обязательно берите с собой теплую одежду. Мы подъехали к подножью, здесь высота уже 2500 метров. И прохладно, - предупреждает Ануар.

Он отмечает, что доехать до водопада возможно только на подготовленном автомобиле, которому не страшны ни мелкие, но острые камни, ни бурные горные ручейки.

Миновав 500 метров, Ануар наконец добрался до водопада. Это место скрыто от людских глаз - прямой тропы к нему нет.

Мой внутренний исследователь был очень рад открытию новой локации в моем списке must see, - отметил блогер.

Полюбовавшись красотами, путешественник отправился переночевать в "Этно аул Текес", расположенный неподалеку от водопада.

Основной упор я хочу сделать на то, чтобы сюда приезжали родители с детьми. Планирую организовать для них образовательные программы, научить их ориентироваться на местности, - говорит автор проекта "Этно аул Текес" и путешественник Даурен Раптаев.

Какие еще "вау"-места нашел Ануар на своем пути, смотрите в новом выпуске "Вау, Казахстан!" на Первом канале Евразия в эту субботу.