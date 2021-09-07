Медведица укусила девочку в Костанае: ребенок находится в реанимации

В Управлении здравоохранения Костанайской области сообщили, что состояние девочки, которую укусила медведица, остается тяжелым. Ребенок находится в реанимации, передает zakon.kz.

Сегодня по видеосвязи был проведен расширенный консилиум специалистов с участием сосудистых хирургов, травматологов, хирургов. Консультировал главный внештатный травматолог Министерства здравоохранения. Специалисты обсудили дальнейшую тактику ведения пациентки. В данный момент девочка по-прежнему находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в медикаментозном сне. Какие-либо прогнозы специалисты пока не дают, - сообщили в Управлении здравоохранения Костанайской области.

Инцидент произошел 5 сентября на базе отдыха "Радуга" в Костанайской области. Медведица содержалась в клетке на территории базы. Мама с девочкой захотели покормить животное. Сначала медведица отреагировала мирно. Затем девочка уже без мамы подошла к клетке, зверь схватил девочку за ногу и несколько раз укусил. Полиция начала расследование по статье "Неосторожное причинение вреда здоровью".