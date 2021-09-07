Задержан главный экологический инспектор Кызылординской области

Сотрудники Антикоррупционной службы задержали главного экологического инспектора Кызылординской области. Его водворили в ИВС, передает zakon.kz.

Ранее в соцсетях сообщалось, что задержан главный экологический инспектор-заместитель руководителя Департамента экологии Кызылординской области Бекзат Тлегенов. Сегодня, 7 сентября, Антикоррупционная служба подтвердила информацию.

Он подозревается в получении взятки в сумме 50 млн тенге из ранее оговоренной 100 млн тенге от директора ТОО за действия в пользу предпринимателей и покровительство их деятельности в сфере переработки нефтяных отходов. Должностное лицо задержано и водворено в ИВС ДП города Шымкент, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что накануне был оглашен приговор его предшественнику - главному экологическому инспектору - и.о. руководителя Департамента экологии по Кызылординской области Аптикаликову. В феврале его задержали с поличным за получение взятки в сумме 30 млн тенге. За это суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.