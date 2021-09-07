Годовалые близнецы выпали из окна третьего этажа в Атырау

Дети 2020 года рождения выпали из окна третьего этажа в момент, когда их мама была на работе, а отец спал, передает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".
Как уточняется, решетки на окнах квартиры установлены не были.
Один из малышей погиб, второго госпитализировали в больницу.
Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Атырауской области, состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.
Он находится в отделении травматологии детской областной больницы со множественными переломами. Наблюдается положительная динамика состояния, - рассказали в ведомстве.
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