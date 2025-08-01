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Ребенок в Темиртау выпал из окна третьего этажа

открытое окно, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 20:34 Фото: pixabay
Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Темиртау. С множественными травмами он был госпитализирован в ближайшую больницу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, сегодня, 1 августа 2025 года, в Темиртау по улице Тищенко из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома, выпал ребенок 2020 года рождения.

"По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых. С политравмами он госпитализирован в больницу".Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Спасатели предупредили казахстанцев, что в целях недопущения несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажек, Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает:

  • Не оставлять детей без присмотра.
  • Окна квартир, где есть дети, следует оборудовать специальными защитными устройствами.
  • Блокировать оконные ручки. Так ребенок не сможет открыть окно самостоятельно.
  • Никогда не надеяться на защиту от выпадения с помощью противомоскитных сеток. У детей создается иллюзия преграды, и они прислоняются к ним, выпадая наружу вместе с ними.
  • Всегда отодвигать от окон всю мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник окна или балкона.

30 июля в Алматы студентка КазНУ погибла после падения с 14-го этажа. По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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