Ребенок в Темиртау выпал из окна третьего этажа
Фото: pixabay
Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Темиртау. С множественными травмами он был госпитализирован в ближайшую больницу, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, сегодня, 1 августа 2025 года, в Темиртау по улице Тищенко из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома, выпал ребенок 2020 года рождения.
"По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых. С политравмами он госпитализирован в больницу".Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Спасатели предупредили казахстанцев, что в целях недопущения несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажек, Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает:
- Не оставлять детей без присмотра.
- Окна квартир, где есть дети, следует оборудовать специальными защитными устройствами.
- Блокировать оконные ручки. Так ребенок не сможет открыть окно самостоятельно.
- Никогда не надеяться на защиту от выпадения с помощью противомоскитных сеток. У детей создается иллюзия преграды, и они прислоняются к ним, выпадая наружу вместе с ними.
- Всегда отодвигать от окон всю мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник окна или балкона.
30 июля в Алматы студентка КазНУ погибла после падения с 14-го этажа. По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.
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