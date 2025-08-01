Ребенок в Темиртау выпал из окна третьего этажа

Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Темиртау. С множественными травмами он был госпитализирован в ближайшую больницу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Карагандинской области, сегодня, 1 августа 2025 года, в Темиртау по улице Тищенко из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома, выпал ребенок 2020 года рождения.

"По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых. С политравмами он госпитализирован в больницу". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Спасатели предупредили казахстанцев, что в целях недопущения несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажек, Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает:

Не оставлять детей без присмотра.

Окна квартир, где есть дети, следует оборудовать специальными защитными устройствами.

Блокировать оконные ручки. Так ребенок не сможет открыть окно самостоятельно.

Никогда не надеяться на защиту от выпадения с помощью противомоскитных сеток. У детей создается иллюзия преграды, и они прислоняются к ним, выпадая наружу вместе с ними.

Всегда отодвигать от окон всю мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник окна или балкона.

30 июля в Алматы студентка КазНУ погибла после падения с 14-го этажа. По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.