Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла Дании

На "Астане Арене" состоялся матч отборочного раунда чемпионата Европы-2023 между командами Казахстана и Дании, передает zakon.kz.

Казахстанские молодые футболисты в первой половине игры смотрелись очень хорошо, имели несколько голевых моментов. Но реализовать эти возможности подопечным Кайрата Нурдаулетова никак не удалось. Команды разошлись миром со счетом 0:0 на перерыв.

78-ая минута второго тайма стала роковой для хозяев поля. Сначала защитник сборной Казахстана Саги Совет за вторую желтую карточку был удален с поля. А через 20 секунд после этого инцидента, гости за счет гола Уильяма Бовинга Вика открыли счет 0:1.

Данный результат продержался до финального свистка арбитра Деяна Якимовски. Датчане увозят свои первые очки в подгруппе I, а казахстанцы после двух игр пока не имеют баллов в своей копилке.

Куандык Шынасилов