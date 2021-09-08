Владельцу угнанного восемь лет назад авто пришел штраф в Алматы

О штрафе мужчина узнал, когда не смог снять пенсию, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

По словам мужчины, в 2013 году внедорожник "Нива", оформленный на его родного брата, угнали. Все эти годы полиция не могла найти вора и машину. Пострадавшие ждали и надеялись, а еще продолжали исправно платить автоналог, - говорится в сообщении

На днях семье пришло уведомление о крупном неоплаченном штрафе, из-за которого даже заморозили пенсию. Это стало последней каплей, братья решили выяснить все обстоятельства.

Оказывается моя машина была найдена в том же году в апреле и передана некой Мадине. Это дело в Ауэзовском РУВД. Они проводили следственные мероприятия и я, якобы, передал машину какой-то мошеннице. Недавно выясняется, что, оказывается, машина снята с угона. А я эту машину даже не видел. Я пошел просить дело. Дела нет, отправили в прокуратуру в архив. И здесь говорят, дело уничтожено. Я прошу помочь Первый канал "Евразия" разобраться в данной ситуации, потому что здесь явная фальсификация, - житель Алматы Берик Мухамеджанов.

В городской прокуратуре пообещали разобраться в запутанном деле.