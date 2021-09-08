ЧМ-2022: Казахстанские футболисты вырвали ничью на 95 минуте

В рамках отборочного турнира к чемпионату миру-2022 команда Казахстана на выезде сыграла с Боснией и Герцеговиной, передает zakon.kz.

После гостевого проигрыша финнам 4 сентября, казахстанцы в этот раз хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. И это им удалось, гости смогли заработать боевую ничью – 2:2.

Судьба этого матча решилась только во втором тайме, первыми открыли счет казахстанцы. На 52 минуте после навеса углового в исполнении Асхата Тагыбергена передачу замкнул Исламбек Куат – 0:1.

Вскоре хозяева сравняли результат на табло, с пенальти отличился Миралем Пьянич. А Через 12 минут нападающий Лука Менало выводит Боснию и Герцеговину вперед – 2:1.

Казалось встреча так и окончится, боснийцы забыли про исход матча Казахстан – Украина, где все решилось в овертайме. Тот же сценарий повторился и здесь. Но вместо Руслана Валиуллина героем матча стал Бахтиер Зайнутдинов, который мастерски исполнил штрафной на последних секундах матча, тем самым подарив ничью сборной Казахстана – 2:2.