Казахстан и Румыния – итоги матча Чемпионата Европы среди любителей

В ночь на 8 июня в Боснии и Герцеговине казахстанские футболисты сыграли с командой из Румынии на Чемпионате Европы среди любителей, сообщает Zakon.kz.

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Основное время во встрече за выход в полуфинал завершилось ничьей 1:1. В серии пенальти сильнее оказались румынские игроки со счетом 3:1.

Теперь наших спортсменов ожидает матч за третье место. Соперниками наших футболистов станут французы.

Ранее сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в матче с Арменией.