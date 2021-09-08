Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 сентября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован незначительный прирост новых случаев. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3639 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 326,

в городе Алматы - 911,

в городе Шымкент - 145,

в Акмолинской области - 217,

в Актюбинской области - 207,

в Алматинской области - 265,

в Атырауской области - 80,

в ВКО - 154,

в Жамбылской области - 75,

в ЗКО - 83,

в Карагандинской области - 350,

в Костанайской области - 187,

в Кызылординской области - 98,

в Мангистауской области - 188,

в Павлодарской области - 218,

в СКО - 79,

в Туркестанской области - 56.

Всего в стране подтверждено 824 118 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

⠀В Казахстане 6894 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 846,

в городе Алматы - 1437,

в городе Шымкент - 710,

в Акмолинской области - 272,

в Актюбинской области - 478,

в Алматинской области - 371,

в Атырауской области - 664,

в ВКО - 136,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 129,

в Карагандинской области - 718,

в Костанайской области - 162,

в Кызылординской области - 179,

в Мангистауской области - 321,

в Павлодарской области - 409,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 37.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 734 883 человека.