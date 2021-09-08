Еще 72 казахстанца скончались от коронавируса за сутки

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 8 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 8 сентября лечение от КВИ продолжают получать 87 015 человек (79 248+ и 7767 КВИ-), из них в стационарах находятся 18 333 пациента, на амбулаторном уровне - 68 682.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 1377 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести - 378,

• на аппарате ИВЛ - 197.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 8 сентября 2021 года

6.09.2021 г. зафиксированы 342 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 150 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 71 646, летальных случаев - 4597, выздоровевших - 59 282.

На 7 сентября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 928 646 человек, вторым компонентом - 5 755 817.