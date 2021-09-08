Кто чаще теряет вкус и обоняние при коронавирусе

Сколько в среднем сохраняются нарушения обоняния и вкуса при коронавирусной инфекции, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает zakon.kz.

Средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса (при COVID-19. - Прим. ред.) составляет около восьми дней. У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин, - сообщила специалист РИА Новости.

Потеря обоняния, по ее словам, может встречаться не только при КВИ, но и при других ОРВИ, только реже, - где-то в 20% случаев.