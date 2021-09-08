Сотрудников детдома обвиняют в хищении 26 млн тенге

Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения 25,9 миллиона тенге из детского дома, передает zakon.kz.

Денежные средства были выделены на закуп продуктов питания для детей-сирот одного из детских домов столицы. По факту хищения бюджетных средств начато досудебное расследование.

Следствием установлено, что директор и главный бухгалтер данного учреждения без проведения процедур, предусмотренных правилами закупок, заключали договоры на поставку продуктов питания с аффилированным подконтрольным предприятием. При этом фактическим владельцем компании являлся бывший супруг главного бухгалтера. пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что по заключенным договорам в период 2019-2020 гг. должностными лицами через данную компанию из выделенных 130 млн тенге бюджетных средств похищены 25,9 миллиона, предназначенных на закуп продуктов питания для детей-сирот.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается. пресс-служба АФМ РК