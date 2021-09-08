Изменились правила по нотариальному делопроизводству

Министр юстиции РК своим приказом от 31 августа 2021 года внес изменения в Правила по нотариальному делопроизводству, сообщает zakon.kz.

Правила устанавливают единый порядок ведения нотариального делопроизводства частных и государственных нотариусов:

приема, регистрации и отправления документов;

составления номенклатуры дел;

формирования дел;

оформления дел, составления описи дел;

хранения документов;

передачи дел в частный нотариальный или государственный архив, обеспечения сохранности архивных документов;

уничтожения дел;

регистрации консультирования;

оформления документов, предназначенных для совершения действий за границей;

использования печати, штампов и электронной цифровой подписи;

формирования и оформления наследственных дел.

Как отмечается, при увольнении или переводе государственного нотариуса организация и правильное ведение делопроизводства, хранение, учет и использование нотариальных архивных документов приказом территориального органа юстиции возлагается на другого государственного нотариуса.

В случае приостановления действия лицензии частного нотариуса, территориальный орган юстиции и территориальная нотариальная палата принимают меры по передаче документов, находящихся в производстве нотариуса, другому частному нотариусу.

При прекращении действия лицензии нотариуса, занимающегося частной практикой, территориальный орган юстиции и территориальная нотариальная палата в течение 30 календарных дней со дня подписания приказа о прекращении действия лицензии нотариуса, принимают меры по передаче документов другому нотариусу или в частный нотариальный архив.

При выходе из членства территориальной нотариальной палаты, территориальный орган юстиции совместно с нотариальной палатой в течение 30 календарных дней осуществляется прием-передача завершенных и оформленных дел в частный нотариальный архив.

Также говорится, что с 1 января 2022 года сведения о совершении нотариальных действий должны размещаться на временное хранение в нотариальном электронном репозитории и по истечении установленного срока должны быть переданы в нотариальный электронный архив.