Сильные дожди ожидаются в Казахстане

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 9-11 сентября, сообщает zakon.kz.

С уходящим циклоном и связанными с ним фронтальными разделами на севере, северо-востоке, востоке ожидаются дожди, на востоке области - сильный дождь, лишь на юге и западе - без осадков. Затем с 10 сентября со смещением северного циклона на территорию Казахстана на большей части страны, а также в горных районах и на севере южных, юго-восточных регионов пройдут дожди с грозами и градом. РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, на западе, севере-западе ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от 3-11 до 5-15 градусов, днем - от 15-23 до 20-28 градусов, на севере и в центре ночью основной фон 2-13 градусов.

9 сентября (ожидаются. - Прим. ред.) заморозки на поверхности почвы - 2 градуса, днем постепенное понижение от 15-23 до 10-20 градусов, на востоке основной фон ночью 2-16 градусов, днем - 15-25 градусов, на юге и юго-востоке - понижение ночью от 10-18 до 4-14 градусов, днем - от 19-30 до 15-25 градусов. РГП "Казгидромет"