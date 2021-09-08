Фейк о штрафе для казахстанцев с "синим" статусом рассылают в WhatsApp

В WhatsApp казахстанцы распространяют новое фейковое сообщение, сообщает zakon.kz.

Автор рассылки отмечает, что людей с "синим" статусом в Ashyq штрафуют за считывание QR-кодов в заведениях в выходные дни.

Подобные слухи опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Ержан Байтанаев уточнил, что никаких штрафов для людей с "синим" статусом в системе Ashyq не предусмотрено.

Их просто не будут допускать в выходные дни в те учреждения, где действуют соответствующие требования. Более того, штрафы за посещение общественных мест с "желтым" и "красным" статусами в системе Ashyq не начисляются автоматически, - отметил он.

После того, как человек отсканировал QR-код и система выдала ему, допустим, "красный" статус, данные поступают в МЦРИАП (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК). Там полностью проверяется информация, а затем отправляется в территориальный департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Там уже собираются прочие доказательства, например, фото с камер видеонаблюдения. Только, если все подтверждается, тогда начисляют штраф. Алгоритм действует лишь для лиц с "желтым" или "красным" статусом. Повторюсь, для людей с "синим" статусом штрафы не предусмотрены, - пояснил Байтанаев.

Система Ashyq внедрена в Казахстане в качестве профилактической меры по нераспространению COVID-19.