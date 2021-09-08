Казахстанцам ограничат доступ к Ashyq - новый фейк появился в Казнете

Казахстанцы рассылают информацию об ограничении учетной записи Ashyq, сообщает zakon.kz.

В связи с распространением подобной информации, зампредседателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" сделал заявление.

Олжас Ордабаев уточнил, что данное сообщение является фейком.

На сегодня доступ к Ashyq обеспечен посредством различных мобильных приложений, в том числе Kaspi.kz и Homebank. Но ни банки, ни другие приложения, предоставляющие возможность проверки статуса, какую-либо информацию о предпринимателях – участниках проекта не получают, - отметил он на странице в Facebook.

По его словам, ограничения по использованию приложения могут быть применены только в случаях, предусмотренных в постановлении главного санитарного врача от 29 июля 2021 года "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства".

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