Скандал с "Бураном" – Россия хочет вернуть корабль себе

Российское научно-производственное объединение "Молния" заявило, что решает вопрос с транспортировкой казахстанского скандально известного корабля "Буран". Однако хозяин "Бурана" Даурен Муса говорит, что не продавал свой корабль, передает zakon.kz.

6 сентября на сайте научно-производственного объединения "Молния" появилась информация, что представители НПО, госкорпорации "Роскосмос", Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и транспортной компании побывали на космодроме Байконур. Они ездили туда, чтобы решить вопрос транспортировки корабля "Буран" в Россию. По результатам встречи было принято решение переместить корабль под надзором "Молнии". Организации поручили проследить за разборкой, транспортировкой и последующей сборкой корабля и макета.

Однако владелец корабля Даурен Муса говорит, что не продавал "Буран" россиянам.

Зная, что россияне достаточно щепетильны в соблюдении приличий, похоже, они готовят вывоз уже "оплаченного и купленного" товара. Только вот у кого и за что они его купили, и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе Энергия - Буран? Хотят забрать, но кто им отдаст? Получается, для россиян независимость Казахстана и решения казахстанских судов не имеют никакого значения, - заявил Муса.

Он отметил, что это информационный вброс.

Пока, наши суды, не жалея ни бюджетных денег, ни времени, судятся со своим гражданином, россияне уже готовят вывоз имущества с территории нашего Байконура в Россию - это явный демарш неуважения к казахстанским законам, судам, и нашей государственности как таковой, - сказал он.

Напомним, осенью прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что хотел бы выкупить корабль "Буран", но не может найти его владельца. В публикации он отметил, что корабль принадлежит "частному лицу из Казахстана". Оказалось, "Буран" принадлежит не физлицу, а компании "Байконур". Ее гендиректором является Даурен Муса. Ранее "Байконур" назывался АО "Казахстанско-Российское Инновационное Совместное Предприятие "Аэлита".

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Тогда же стало известно, что Комитет госимущества и приватизации еще в 2019 году подал иск на РКК "Байконур". Ведомство требовало ликвидировать компанию и вернуть корабль государству. Однако суды и первой, и второй инстанций отказались удовлетворять иск.

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Сама ракета "Буран" была собрана в трех экземплярах. Первый корабль был запущен в космос 32 года назад. После полета он находился на космодроме "Байконур". В 2002 году был разрушен после того, как его завалило обломками крыши монтажно-испытательного корпуса. Погибли семь человек.

Вторую ракету "Буран", владельца которой искал Дмитрий Рогозин, планировали отправить в космос в 1991 году. Но запуск так и не состоялся.

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