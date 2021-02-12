Власти Казахстана судились с владельцем корабля "Буран". Их иск не удовлетворили

Суд вынес решение по делу об орбитальном корабле "Буран". Компанию "Байконур", которой принадлежит корабль, решили не ликвидировать, передает zakon.kz.

Суд полагает отказать в удовлетворении заявленного иска. На основании изложенного, исковое заявление Комитета государственного имущества и приватизации к АО РКК "Байконур", генеральному директору АО Муса, Коваленко, Ширину, РГП "Инфракос", Аэрокосмического комитета, третьим лицам Нацбанку РК, РГУ Аэрокосмический комитет о ликвидации АО РКК "Байконур" и возврате имущества, внесенного в качестве вклада в уставной капитал общества, взыскании с РКК "Байконур" в пользу государства в лице Комитета стоимости 14 боковых блоков А в сумме более 14 млрд оставить без удовлетворения, - сказала судья.

Решение может быть обжаловано, отметила она.

В 2019 году Комитет госимущества и приватизации подал иск на ракетно-космическую компанию "Байконур". Основным требованием Комитета была ликвидация компании "Байконур". Таким образом ведомство хотело вернуть государству корабль, макет которого Казахстан планировал использовать в музейных экспозициях.

Комитет также требовал возвратить имущество, которое было внесено в качестве вклада в уставный капитал общества, а также признать сделки по отчуждению акций гендиректору компании Даурену Мусе, Николаю Коваленко, Владимиру Ширину недействительными. Все трое являлись ответчиками.

Кроме того, ответчиками были республиканское госпредприятие на ПХВ "Инфракос" и российская "Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева".

В процессе также участвовали третьи лица: Нацбанк Казахстана и Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития.

СМИ заинтересовались этим делом после того, как осенью прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что хотел бы выкупить корабль "Буран", но не может найти его владельца. В публикации он отметил, что корабль принадлежит "частному лицу из Казахстана".

Спустя два дня стало известно, что "Буран" принадлежит не физлицу, а компании "Байконур". Ее гендиректором является Даурен Муса. Ранее "Байконур" назывался АО "Казахстанско-Российское Инновационное Совместное Предприятие "Аэлита".

Напомним, ракета "Буран" была собрана в трех экземплярах. Первый корабль был запущен в космос 32 года назад. После полета он находился на космодроме Байконур. В 2002 году он был разрушен после того, как его завалило обломками крыши монтажно-испытательного корпуса. Погибли семь человек.

Вторую ракету "Буран", владельца которого искал Дмитрий Рогозин, планировали отправить в космос в 1991 году. Но запуск так и не состоялся.