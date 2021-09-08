Эпидситуация в Алматы стабилизировалась - Сагинтаев

Аким Алматы рассказал о текущей эпидемиологической обстановке, передает zakon.kz.

Суточный прирост заболевших снизился с 1,0% до 0,7%. Вместе с тем мегаполис остается в "красной" зоне.

Количество положительных результатов ПЦР-тестов также снизилось: 1 561 на 26 августа по сравнению с 911 на 7 сентября. Падает индекс заражаемости - с 1,02 до 0,86.

Нарастает удельный вес "симптомных" больных - 95,7% по состоянию на 7 сентября. Это свидетельствует о постепенном вытеснении британского варианта COVID-19 индийским вариантом.

Сравнительный анализ возрастного состава заболевших за последние две недели показал рост удельного веса заражений среди всех возрастов, за исключением граждан 20 - 39 лет. Больше всего КВИ заражаются горожане 20 - 39 лет (18,6%), 40 - 59 лет (23,8%) и пожилые люди 60 лет и старше – 25%. Сравнительная с предыдущей неделей структура заболеваемости по занятости населения не изменилась. За последние семь дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых и неработающих – 36,6%, пенсионеров – 23,2%, работников различных ТОО, ИП, АО – 16,8%, школьников – 9% и детей дошкольного возраста – 6,4 %, - проинформировал Бакытжан Сагинтаев.

По состоянию на 8 сентября в городе зарегистрировано 154 763 случая коронавирусной инфекции, из них 132 796 случаев с симптомами и 21 967 – без симптомов, 2 275 случаев неуточненной пневмонии. За сутки 7 сентября зарегистрировано 911 случаев коронавирусной инфекции, из них 872 случая с симптомами. Неустановленной пневмонии – 12.

В инфекционных стационарах общей мощностью 7705 коек находится 3754 человека, 116 из них - дети. В крайне тяжелом состоянии - 184 пациента, 1 534 - в тяжелом, 2 033 - средней степени тяжести. В легкой форме болезнь переносят три человека. 58 пациентов подключены к ИВЛ, 137 - на неинвазивной ИВЛ, занято 168 аппаратов High flow.

Что касается вакцинации, на 8 сентября первым компонентом привиты 4 184 человека, вторым компонентом – 6 455. С 1 февраля по 7 сентября первый компонент вакцины получили 895 959 человек, второй 773 814. 114 440 человек от общего числа привитых - лица старше 60 лет.