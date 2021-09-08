Это место могут облюбовать насильники: эксперты о проблеме Малого Талдыколя

Руководитель столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Алия Кожабаева на брифинге в акимате рассказала о текущей ситуации с озером Малый Талдыколь, передает корреспондент zakon.kz.

Водно-болотный объект Малый Талдыколь не имеет естественной связи с озером Талдыколь, не оказывает взаимного влияния посредством поверхностного притока и подземных вод. В данное время, водно-болотный объект в результате гниения органических соединений и скопления мусора является очагом распространения неприятного запаха, скопления насекомых - комаров, клещей. Озеро Талдыколь и водно-болотный объект не связаны друг с другом и не оказывают взаимного влияния посредством поверхностного перетока, поскольку напорные дамбы озера Талдыколь исключают такую возможность. Взаимное влияние посредством подземных вод так же невозможно, поскольку грунты вокруг данной местности отличаются низкой водопроницаемостью, слабой дренированностью и низкой водоотдачей, - сказала она.

Руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан Нурлан Уранхаев в свою очередь заявил, что не надо путать озеро Талдыколь с существующими водно-болотными угодьями около него.

В соответствии с Генеральным планом развития города, восточнее озера Талдыколь планируется строительство жилых комплексов, детских садов, поликлиники, школы. В настоящее время эта земля находится у государственной организации "Астана-Технополис", никто эту землю не выкупал. Хочу отметить, что водная гладь, там, где водно-болотные угодья имеют больше зеркала воды, мы сохраним, то есть речи об осушении не идет, речь идет о застройке и благоустройстве этой территории, - заверил он.

Позже Уранхаев сообщил, что водная гладь Малого Талдыколя будет сохранена и очищена от вредных веществ. В планах также проведение работ по дноуглублению и дноочищению.

По его словам, на озере Талдыколь, согласно генплану, появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной общей территорией 5700 гектаров, где и обитают красно-книжные птицы.

Ведутся сейчас подготовительные работы для того, чтобы в последующем сохранить это водное зеркало - порядка 20 га, это будет искусственный водоем или сохранится тот, который есть, но в любом случае, будут проведены дноуглубительные работы, и водная гладь будет сохранена. Что касается биоразнообразия, я могу сказать только за озеро Талдыколь, где имеется порядка 200 видов красно-книжных птиц. На прилегающих к озерам степных участках зарегистрированы 98 видов растений, которые входят в "Красную книгу Казахстана". Среди них - декоративные, лекарственные, пищевые, - отметил он.

Будет "цвести" если сохранить водоем

Алия Кожабаева сообщила, что степень загрязнения воды считается как "чрезвычайно грязная".

На ежеквартальной основе департаментом проводится отбор проб и на постоянной основе у нас идет превышение по всем показателям. Плюс к этому у нас отбор проб берет санэпидстанция, тоже там были обнаружены лактозоположительные кишечные палочки в воде, - отметила она.

По ее оценке, сохранение данного водоема приведет к его исчезновению, в результате чего оно будет "цвести", создастся неприятный запах в результате необратимых процессов гниения.

Здесь нет людей, которые хотели бы причинить какой-то ущерб местным жителям, мы пытаемся сделать так, чтобы было лучше. На озере Талдыколь 5770 га земли, мы готовим к благоустройству, хотим сделать хороший парк, где и будут гнездиться птицы, там планируется построить для наших орнитологов, экологов места для обучения и работы, то есть мы планируем обустроить именно озеро, а не водно-болотные угодья, - добавил Нурлан Уранхаев.

Президент РОО "Байтақ Болашақ" Азаматхан Амиртаев в свою очередь заявил, что если это место как можно быстрее не облагородить, то есть риск, что его облюбуют преступники.

Это место может стать местом насильников. И люди, которые не знают ситуацию и не знают местность, высказывают различные предложения. Но так как эти водоемы расположены в центре города, сейчас 20 га если сохраним, то будут созданы условия для птиц, обитающих там. Это очень хорошая идея и мы должны поддержать ее. И когда завтра будет создан парк, мы должны будем кормить птиц. Чтобы облагородить бесхозные земли, нужны инвестиции, немалые средства, а кто их даст? Можно только договорится с застройщиками. Сейчас акимат договорился с застройщиками и за их счет намерены создать там парк. Это хорошее решение. Сейчас достигнут компромисс, - сообщил он.

Люди и экологи разделились на противников и сторонников

Руководитель столичного управления охраны окружающей среды и природопользования подчеркнула, что в неделю к ним поступают 1 - 2 обращение по сохранению Малого Талдыколя, то 22 обращения поступает от местных жителей по поводу комаров, клещей и неприятного запаха.

Идет противостояние. Те экоактивисты, которые радеют за спасение Малого Талдыколя и пишут в соцсетях, не живут в этих домах, а жители этого района обращаются к нам, чтобы облагородили этот участок. Когда будет проведено полное благоустройство, конечно, запах там исчезнет. Сами экоактивисты разделились на несколько лагерей и к единому мнению они между собой прийти не могут. Мы считаем, что никакого осушения, уничтожения водоема нет, идет благоустройство данной территории, - резюмировала Алия Кожабаева.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан