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Эксперты Давоса назвали дезинформацию главной мировой проблемой

Фото: pixabay Фото: pixabay
В докладе давосского форума первое место в списке краткосрочных рисков впервые заняла дезинформация. В перечне долгосрочных преобладают природные угрозы: изменения климата, потеря биоразнообразия, нехватка ресурсов, сообщает Zakon.kz.

Дезинформация и ложная информация впервые возглавили список самых больших краткосрочных глобальных рисков, в то время как экстремальные погодные условия и критические климатические изменения вызывают наибольшую долгосрочную озабоченность. Об этом говорится в опубликованном 10 января Докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum). Исследование было написано на основе опроса 1490 экспертов форума и вышло за пять дней до ежегодного форума в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января, сообщает CNBC.

Так, к основным рискам в сфере "Технологии" дезинформацию отнесли 53% опрошенных экспертов, следом идут кибератаки и неблагоприятные последствия технологий искусственного интеллекта. По оценке экспертов, дезинформация представляет наибольший риск в краткосрочной перспективе — в течении ближайших двух лет. Также в списке краткосрочных рисков:

  • экстремальные погодные условия;
  • социальная или политическая поляризация;
  • межгосударственные вооруженные конфликты;
  • дефицит экономических возможностей;
  • инфляция;
  • вынужденная миграция;
  • рецессия;
  • загрязнения.

Эксперты отмечают, что распространение дезинформации больше не требует специальных навыков и может осуществляться при помощи искусственного интеллекта (ИИ), что уже привело "к взрывному росту фальсифицированной информации и так называемого синтетического контента — от сложного голосового клонирования до поддельных веб-сайтов".

"Дезинформация быстро поднялась в рейтингах на первое место за двухлетний период, и риск, вероятно, станет более острым по мере проведения выборов в нескольких странах в этом году", — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект может вмешаться в ход выборов в Великобритании

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