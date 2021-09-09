Зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4106 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных на 467 человек. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 199 случаев больше, чем 7 сентября, в Алматы - на 65, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 329,

в городе Алматы - 976,

в городе Шымкент - 150,

в Акмолинской области - 201,

в Актюбинской области - 222,

в Алматинской области - 330,

в Атырауской области - 127,

в ВКО - 201,

в Жамбылской области - 79,

в ЗКО - 124,

в Карагандинской области - 549,

в Костанайской области - 178,

в Кызылординской области - 92,

в Мангистауской области - 185,

в Павлодарской области - 229,

в СКО - 81,

в Туркестанской области - 53.⠀

Всего в стране подтверждено 828 224 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6926 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 890,

в городе Алматы - 1410,

в городе Шымкент - 143,

в Акмолинской области - 263,

в Актюбинской области - 1033,

в Алматинской области - 237,

в Атырауской области - 696,

в ВКО - 125,

в Жамбылской области - 416,

в ЗКО - 127,

в Карагандинской области - 658,

в Костанайской области - 182,

в Кызылординской области - 94,

в Мангистауской области - 268,

в Павлодарской области - 341,

в СКО - 22,

в Туркестанской области - 21.

Всего в стране выздоровели 741 809 человек от COVID-19.