Головкину предложили прибыльный бой на стадионе

В ShadowBox TV рассказали о плюсах боя казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с британцем Крисом Юбэнком-младшим (30-2, 22 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Если Геннадию Головкину заплатят хорошие деньги за бой с Крисом Юбэнком в Великобритании, как это было с Келлом Бруком, то почему бы и нет? Это будет легкий аншлаг на стадионе — конечно, не на "Уэмбли", но на стадионе поменьше, вроде O2 Arena — легко, билеты будут распроданы, — уверен автор канала.

Напомним, Крис Юбэнк-младший является "временным" чемпионом мира в среднем весе по версии WBA.

Геннадий Головкин владеет титулами IBF и IBO.





