Мобильное приложение для юридических лиц Альфа-Банка вновь признано лучшим в стране

Международная ассоциация SME Banking Club опубликовала специальный выпуск, посвященный развитию мобильных банков для бизнеса в Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Эксперты SME Banking Club на основании анализа функциональности мобильных приложений для клиентов-предпринимателей рассчитали рейтинг приложений банков в Казахстане. Анализ сделан по итогам первых 8 месяцев этого года. В данном рейтинге мобильное приложение "Альфа-Бизнес Казахстан" признано лучшим.

В Казахстане за последние два года банки значительно нарастили функционал приложений, сделали их самостоятельной точкой входа в банк для клиентов. Банки-лидеры активно используют собственную разработку и регулярно выпускают обновления, что позволяет оперативно реагировать на запросы клиентов и поддерживать актуальность приложения, комментируют эксперты SME Banking Club.

В отчете представлены ключевые аспекты развития мобильного банкинга для бизнеса в Центральной Азии в 2021 г., а также тренды и лучшие практики в странах СНГ и Кавказа, которые могут быть полезны банкам при развитии своих приложений.

Альфа - первый банк в Казахстане, который запустил мобильное приложение для бизнеса.

Сегодня с помощью приложения на платформах IOS и Android предприниматели управляют счетом или счетами нескольких своих компаний одновременно в одном личном кабинете. Функция digital onboarding помогает новым пользователям быстро освоиться в приложении и знакомит с всеми возможностями.

С этого года для предпринимателей в "Альфа-Бизнес Казахстан" работает интерактивная помощь, где клиенты узнают о тарифах, правилах и другой законодательной информации о ведении бизнеса, а после проведения транзакций – клиент может оценить банковский сервис.

Валютные переводы и конвертация стали удобнее. Теперь клиенту не нужно подавать заявление и звонить в валютный контроль, все можно сделать в мобильном приложении банка. Сейчас в "Альфа-Бизнес Казахстан" больше 40% всех валютных платежей зачисляются автоматически, а конвертация проходит в 100% случаях автоматически. Отзыв платежа и ответный платеж тоже работают в автоматическом режиме.

Отдельно стоит отметить функционал по покупке банковских продуктов и сервисов. Например, выпуск платежных карт, открытие дополнительных счетов и полностью управление ими, подключение услуги рассрочки или кредитования для розничных клиентов, причем на все торговые точки предпринимателя и соответственно управления этими точками. Уже десятки тысяч клиентов пользуются этими услугами, а объем выдачи кредитов исчисляется миллиардами.

Выписку с разными вариантами поиска в удобном формате можно получить прямо в мобильном приложении, как и все необходимые справки от банка, не обращаясь в отделение банка. В ближайших планах запустить большое количество функций - подписание платежей "пачкой", моментальность всех исходящих платежей в тенге (это означает, что каждый платёж будет выходить с банка за одну минуту), подключения всех продуктов банка и управления ими (эквайринг, интернет-эквайринг, касса и т.д.). Отдельным блоком появится функционал нужных нефинансовых сервисов для бизнеса, ну и доавторизационная зона для full online-онбординга не клиентов банка.

При разработке функционала в мобильном приложении мы смотрим на пользовательский опыт. У нас в банке есть собственная UX-лаборатория, которая отслеживает поведение наших клиентов. Это позволяет нам выявлять главные потребности наших клиентов и улучшать опыт по взаимодействию с приложением. Сейчас над приложением "Альфа-Бизнес Казахстан" работают 7 scrum-команд. Каждая из них раз в две недели выпускает доработки для улучшения приложения и сервиса клиентов, - рассказывает управляющий директор Альфа-Банка Дамир Какиев, член комитета по развитию МСБ президиума НПП "Атамекен". - За последние годы наши показатели в онлайне заметно выросли. Например, за 9 месяцев текущего года доля пользователей мобильного приложения выросла до 50%. А за три года запуска мобильного приложения для бизнеса мы стали одним из лидеров по количеству активных клиентов в микро- и малом бизнесе Казахстана.

Напомним, ранее SME Banking Club представил ТОП-20 мобильных банков для клиентов-предпринимателей в странах СНГ и Кавказа по итогу 2020 года, среди которых также было отмечено приложение для МСБ "Альфа-Бизнес Казахстан".

***

SME Banking Club - это международная платформа, объединяющая бизнес-банкиров с целью обмена информацией, аналитикой, опытом в том, как развиваются локальные, региональные и глобальные рынки обслуживания клиентов микро, малого и среднего бизнеса.

Альфа-Банк представлен на рынке Казахстана более 27 лет и входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. Стабильность финансового института подтверждают оценки авторитетных международных организаций, таких как Fitch Ratings ("BB-" прогноз "Стабильный") и Standard Poor’s ("BB-/B" прогноз "Позитивный").

*лицензия АРРФР № 1.2.61/237 от 03.02.2020.