Талгат Жакан освобожден от должности члена Счетного комитета

Депутаты Сената освободили от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Талгата Жакана, передает корреспондент zakon.kz.

Он работал в этой должности с 2016 года. 31 августа подал заявление на имя председателя Сената Маулена Ашимбаева об освобождении от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Комитет по финансам и бюджету, руководствуясь пунктом 81-1 регламента Сената, рекомендует прекратить полномочия и освободить от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Жакана Талгата Амангельдыулы, - сказала председатель Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина на пленарном заседании Сената.

Она отметила, что за время работы в Счетном комитете Талгат Жакан зарекомендовал себя как ответственный и квалифицированный руководитель. Под его руководством проводился аудит эффективности национальных холдингов и компаний и Национального фонда.

Тамила Языкова, Нур-Султан