Банки необоснованно списывали деньги казахстанцев - ГП

В Генеральной прокуратуре РК разъяснили, почему деньги заемщиков списывались банками свыше установленного лимита, сообщает zakon.kz.

Трудовым кодексом (статья 115) и Законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (статья 23) установлен запрет на взыскание более 50% от причитающейся суммы заработной платы и пенсии. Однако банки (АО "Kaspi Bank", "Евразийский Банк", "Народный Банк Казахстана", "Хоум Кредит энд Финанс Банк") списывали денежные средства со счетов граждан свыше установленного запрета. К примеру, АО "Kaspi Bank" выставлено платежное требование в АО "Народный Банк Казахстана" на банковский счет, предусмотренный для получения заработной платы одним из жителей города Усть-Каменогорска. До поступления этого требования работодателем уже была удержана половина зарплаты на уплату алиментов. В итоге после всех удержаний на его расчетном счету оставалось всего 16 тыс. тенге (25%). Решением суда в пользу истца взыскана излишне удержанная сумма. Но на это ушло 9 месяцев судебных тяжб, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что аналогичные факты выявлены в Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В ведомстве разъяснили, что проблема возникла из-за неинформированности банков о ранее произведенных удержаниях по исполнительному производству до поступления денег на банковский счет.

В результате подобных действий заемщики неправомерно лишались своего единственного источника дохода, что вызывало недовольство населения, - указывается в информации.

По представлению Генпрокуратуры Агентством по регулированию и развитию финансового рынка обозначенная проблема разрешена путем принятия следующих мер:

введен в действие алгоритм по возврату в течение 5 рабочих дней банками и судебными исполнителями излишне уплаченной суммы на основании заявления клиента;

базы банков Казахстана интегрированы с автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства.

Это дало возможность банкам видеть, какие удержания уже произведены с их клиента, чтобы суммарное удержание всех кредиторов не превышало установленных законом 50% от зарплаты или пенсии. В случае незаконного взыскания граждане вправе обратиться с жалобой в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, его территориальные подразделения или в прокуратуру, - заверили в Агентстве.