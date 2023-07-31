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Законодательство РК

АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров

Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге Фото: Zakon.kz
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил почти 603 млн тенге. Об этом стало известно после проверки денежных средств в хранилище банка. Как рассказали Zakon.kz в ведомстве, факт хищения расследует территориальный Департамент АФМ.

Отмечено, что контролер-кассир совершал хищение денежных средств из помещения кассы частями, приблизительно от 1 000 000 до 4 000 000 тенге за раз.

"Изъяты записи с камер видеонаблюдения банка за период 2021-2023гг., где зафиксированы факты хищения денежных средств, путем выноса из кассы упакованных пачек денег в рукаве халата. Подозреваемый полностью признался в содеянном уголовном правонарушении".Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, в ходе досудебного расследования получены сведения с букмекерской конторы, где на его имя зарегистрирован логин, согласно выписки со счета которого следует, что за последние 3,5 года на счет внесено 158 млн тенге.

Также получены сведения, где указано, что с абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор.

"Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ РК

27 июля 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава АФМ рассказал президенту, что агентством с начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге, ликвидировано пять преступных групп (еще три дела находятся в производстве).

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Анастасия Московчук
АФМ РК Кызылординская область
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