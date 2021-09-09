Госпиталь в Halyk Arena законсервировали в Алматы

Из-за улучшения эпидемиологической ситуации на этой неделе планируется прекратить госпитализацию больных коронавирусом в Halyk Arena, передает zakon.kz.

В связи с улучшением эпидситуации уменьшается и потребность в инфекционных койках. Мы сокращаем количество инфекционных коек. Мы уже не госпитализируем и уже приступаем к санобработке таких частных больниц, как Haq Medical, национальный центр урологии, кожвендиспансер, городской ревмоцентр. Все они прекратили госпитализацию ковидных больных и приступают к обычной своей работе по профилю, - рассказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций глава Управления здравоохранения Нариман Табынбаев.

Он добавил, что врачи прекратили госпитализировать больных также в отель Astana Intercontinental, госпиталь в Halyk Arena сейчас законсервирован.

На этой неделе планируется выписать заболевших из городского кардиоцентра, больницы скорой неотложной медицинской скорой помощи. Теперь там будут лечить по своему профилю.