Госпиталь в Halyk Arena законсервировали в Алматы

9 сентября 2021, 11:43
Фото: zakon.kz

Из-за улучшения эпидемиологической ситуации на этой неделе планируется прекратить госпитализацию больных коронавирусом в Halyk Arena, передает zakon.kz.

В связи с улучшением эпидситуации уменьшается и потребность в инфекционных койках. Мы сокращаем количество инфекционных коек. Мы уже не госпитализируем и уже приступаем к санобработке таких частных больниц, как Haq Medical, национальный центр урологии, кожвендиспансер, городской ревмоцентр. Все они прекратили госпитализацию ковидных больных и приступают к обычной своей работе по профилю, - рассказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций глава Управления здравоохранения Нариман Табынбаев.

Он добавил, что врачи прекратили госпитализировать больных также в отель Astana Intercontinental, госпиталь в Halyk Arena сейчас законсервирован.

На этой неделе планируется выписать заболевших из городского кардиоцентра, больницы скорой неотложной медицинской скорой помощи. Теперь там будут лечить по своему профилю.


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