Когда Казахстан полностью откажется от угля

В Казахстане намерены полностью отказаться от использования угля к 2060 году. Об этом заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов, передает корреспондент zakon.kz.

Для реализации обязательств Парижского соглашения и достижения "нулевых" выбросов к 2060 году завершается работа по разработке Концепции углеродной нейтральности Казахстана. Результаты концепции показали необходимость снижения использования газа, нефтепродуктов и практически полный отказ от угля к 2060 году, - сообщил вице-министр.

По его словам, для достижения "нулевого" баланса Казахстану предстоят значительные изменения в части расширения использования возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности и переход на биотопливо и водород.

Полная концепция будет представлена на 26-ой конференции ООН по изменению климата в Глазго, которая пройдет в этом году.

Ранее об этом уже высказывался глава государства на круглом столе по вопросам добывающих отраслей. Тогда он сказал, что для снижения зависимости энергетического баланса от сжигания угля будет разработан Национальный проект по развитию электроэнергетики.

Тамила Языкова, Нур-Султан