В КоАП внесут изменения, касающиеся защиты прав потребителей

Комитет по защите прав потребителей разработал консультативный документ к проекту закона "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", сообщает zakon.kz.
Как отмечается, документ разработан в связи с регулярным несоблюдением обязанностей и нарушений требований законодательства о защите прав потребителей.
В настоящее время Кодексом РК «Об административных правонарушениях» не предусматриваются охранные и предупредительные нормы по обязанностям и требованиям к продавцу (изготовителю, исполнителю), которые указаны законом. Также отмечается крайне неэффективная санкция, предусмотренная частью пятой статьи 190 КоАП, - говорится в обосновании.
Согласно социологическому опросу среди населения в 2020 году, проведенному комитетом во всех регионах республики, о степени удовлетворенности сферой услуг и обслуживания наиболее проблемными сферами услуг для потребителей являются:
По данным органов внутренних дел, в 2020 году по части 5 ст. 190 (нарушение законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей) КоАП РК зарегистрировано всего 18 административных правонарушений. За пять месяцев 2021 года зарегистрировано 18 административных правонарушений.
В связи с чем для изменения ситуации предлагается внести изменения в статьи 190, 685 и 715 КоАП, которые наделят сотрудников полиции и госконтролеров дополнительными полномочиями и функциями в области реагирования на нарушения прав потребителей.
Ожидается, что данные изменения:
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 сентября.
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