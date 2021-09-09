В КоАП внесут изменения, касающиеся защиты прав потребителей

Комитет по защите прав потребителей разработал консультативный документ к проекту закона "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", сообщает zakon.kz.

Как отмечается, документ разработан в связи с регулярным несоблюдением обязанностей и нарушений требований законодательства о защите прав потребителей.

В настоящее время Кодексом РК «Об административных правонарушениях» не предусматриваются охранные и предупредительные нормы по обязанностям и требованиям к продавцу (изготовителю, исполнителю), которые указаны законом. Также отмечается крайне неэффективная санкция, предусмотренная частью пятой статьи 190 КоАП, - говорится в обосновании.

Согласно социологическому опросу среди населения в 2020 году, проведенному комитетом во всех регионах республики, о степени удовлетворенности сферой услуг и обслуживания наиболее проблемными сферами услуг для потребителей являются:

Медицинские услуги. Не удовлетворены данной сферой 45,9% опрошенных; Транспортные услуги. Не удовлетворены данной сферой 43,2% опрошенных; Образовательные услуги. Не удовлетворены данной сферой 41,6% опрошенных; Услуги связи. Не удовлетворены данной сферой 36% опрошенных.

По данным органов внутренних дел, в 2020 году по части 5 ст. 190 (нарушение законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей) КоАП РК зарегистрировано всего 18 административных правонарушений. За пять месяцев 2021 года зарегистрировано 18 административных правонарушений.

В связи с чем для изменения ситуации предлагается внести изменения в статьи 190, 685 и 715 КоАП, которые наделят сотрудников полиции и госконтролеров дополнительными полномочиями и функциями в области реагирования на нарушения прав потребителей.

Ожидается, что данные изменения:

дисциплинируют субъекты бизнеса, реализующих товары потребителям либо выполняющих для них работы или оказывающих им услуги;

будут способствовать предупреждению нарушений прав и законных интересов потребителей в силу предупредительного эффекта КоАП;

снижению уровня неудовлетворенности и повышение потребительских спросов на товары, работы и услуги на внутреннем рынке;

в свою очередь повысится качество представляемых товаров (работ, услуг) на внутреннем рынке в силу предупредительного эффекта КоАП.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 сентября.