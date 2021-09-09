В Алматы солдата Панфиловской дивизии поздравят с юбилеем

Ветерану исполнится 100 лет, передает zakon.kz.

10 сентября исполняется 100 лет одному из последних солдат Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаеву.

Поздравить героя с праздником решили военнослужащие Национальной гвардии РК во главе с заместителем командующего региональным командованием "Оңтүстік" Национальной гвардии РК полковником Ниязтаем Алкешевым. В мероприятии также примут участие представители городского акимата, Совета ветеранов и внучка генерала Панфилова Алуа Байкадамова. Поздравления прозвучат под аккомпанемент оркестра воинской части 5571 Национальной гвардии под руководством старшего лейтенанта Никиты Белякова.

Кайырлы Уатаевич родился 10 сентября 1921 года в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Трудовой путь начал учителем Кулулжинской средней школы ВКО в 1940 году. В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии рядовым 23 гвардейского полка Панфиловской дивизии, впоследствии прошел всю войну.

В составе восьмой гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Эстонии. В 1943 году получил ранение во Ржевской битве.

Награжден орденами "Красной Звезды" и "Отечественной войны" ІІ степени, медалями "За Отвагу", "За оборону Москвы" и другими.

После окончания войны работал заведующим общим отделом Самарского райисполкома, затем занимал руководящие должности в системе районного потребительского союза. В период с 1970 по 1983 гг. являлся директором хозяйственного расчета в системе общепита в Алматы. Вышел на пенсию в 1983 году. Отец пятерых детей.

Мероприятие состоится 10 сентября в 12.30.

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