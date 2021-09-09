Blind Football: Алматинский клуб участвует в европейском первенстве

В российском городе Чебоксары стартовал открытый чемпионат Европы по футболу среди клубных команд – "Равные Возможности", передает zakon.kz.

Blind Football – футбольная игра для лиц с потерей зрения. Этот вид спортивной игры получил большое развитие в мире. Если первый ЧМ среди незрячих прошел 35 лет назад в Испании, то уже с 2004 года Blind Football включен в программу Паралимпийских игр.

Проекту Blind Football в Казахстане исполнилось два года, и поддерживает его ФК "Кайрат". Алматинский клуб, единственный в Казахстане и Центральной Азии, поддерживающий эту программу.

На базе профессионального клуба создан коллектив – Kairat Blind Football Team, который не только мечтает, но и готовится побеждать. И к данному моменту отметился хорошими результатами в стране и за его пределами.

Заслуги алматинской дружины не остались без внимания, они получили приглашение на серьезный турнир – чемпионат Европы. Помимо казахстанцев в Чебоксарах выступают:

1. "Авангард" – г. Мытищи

2. Беларусь – г. Минск

3. "Волга" – г. Нижний Новгород

4. "Орбита-Юниор" – г. Дзержинский

5. "Рубин" – Татарстан

6. Беларусь-2 – РЦОП

7. Краснодарский Край

8. Московская область – г. Наро-Фоминск

Куандык Шынасилов