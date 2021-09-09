Фальшивое приложение по переписи населения появилось в PlayMarket

На платформе для Аndroid устройств в сервисе PlayMarket появилось фальшивое приложение "Онлайн перепись населения-2021", сообщает zakon.kz.

Как заявило Бюро национальной статистики, данная платформа не является официальной.

Бюро не гарантирует конфиденциальность первичных статистических данных респондентов, использовавших это приложение, - говорится в сообщении.

В настоящий момент для респондентов предусмотрено несколько способов прохождения переписи населения в режиме онлайн: специализированный сайт SANAQ.GOV.KZ, через авторизацию на портале E-GOV и посредством приложения AITU. Для удобства граждан работают специальные уголки переписи с консультантами.

Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный.