Дополнительный рынок сбыта на сумму более 900 млрд тенге создаст цифровая маркировка товаров

Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров в РК произвел расчеты эффектов от внедрения цифровой маркировки товаров в Казахстане. Проект позволит создать дополнительный рынок сбыта товаров на сумму более 900 млрд тенге для добросовестных производителей и импортеров.

По данным аналитических агентств, основанным на анализе мирового опыта, внедрение обязательной маркировки товаров является триггером для "обеления" товарных рынков и позволяет сократить "теневой" оборот товаров на 70-80%.

Единым оператором расчеты производились на основе данных Комитета по статистике РК по объемам рынка и данным консалтингового агентства Euromonitor International по объемам теневого оборота товаров в РК, и данных о затратах на маркировочное оборудование для нанесения кодов маркировки, полученные оператором во время проведения пилотных проектов по товарным группам.

К примеру, в 2019 году объем рынка молочной продукции в РК составил 809 млрд тенге, теневой оборот - в 17,4%, или 140 млрд тенге. При этом общие затраты производителей на оборудование для маркировки составят 6,5 млрд тенге, то есть не более 1% от ежегодного объема производства. При уходе с рынка 80% контрафактной молочной продукции высвободившийся потребительский рынок составит 98 млрд тенге, то есть продажи добросовестных производителей и импортеров молочной продукции увеличатся на 10%.

По фармотрасли объем рынка был равен 1,4 млрд тенге, теневой оборот – 12,3%, соответственно, ежегодно 171 млн тенге - теневой рынок. При 80%-м обелении рынка будет создан дополнительный рынок сбыта на сумму 80 млрд тенге ежегодно для легальных производителей и импортеров.

Так, с внедрением цифровой маркировки на товарные группы, определенные в Соглашении стран ЕАЭС в 2018 году, выручка добросовестного бизнеса увеличится на 11,3%, при этом разовые затраты производителей на оборудование для маркировки составляют от 0,5 до 0,9% от суммы годовой выручки, затраты на коды маркировки в среднем составят 0,4% от стоимости товаров. А значит увеличение доходов казахстанских производителей в результате введения обязательной маркировки товаров, составит более 10% в год.